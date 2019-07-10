Huawei скупает российские технологии

Китайская компания Huawei ведёт переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на несколько источников на рынке.

За последние несколько месяцев Huawei обращалась к нескольким российским компаниям по поводу сотрудничества, в том числе к разработчику отечественных процессоров «Эльбрус», создателю линейки операционных систем «Альт», а также к разработчику софта и оборудования в сфере информационной безопасности и для контроля за сетями связи, в том числе систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Владелец «Норси-транс» Сергей Овчинников рассказал: «Приезжала целая делегация Huawei из Гонконга, предлагали $100 млн за «Норси-Транс» полностью. На мой взгляд, они просто хотят, чтобы мы не делали русские серверы, а использовали серверы Huawei. Нам это неинтересно. Потом еще к Александру Киму, который делает «Эльбрус», бегали, предлагали какую-то кооперацию, сделать совместное предприятие».

В июне появились сообщения о переговорах между Huawei и Минкомсвязии России о возможности установки российской операционной системы «Аврора» вместо Android на смартфоны.