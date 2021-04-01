Huawei сможет использовать процессоры нового поколения несмотря на санкции США

Разумеется, это стало возможным благодаря тому, что новинка просто не подходит под ограничения, наложенные Соединёнными Штатами, пишет ТН. А это значит, что HiSilicon сможет оснащать китайскую Huawei процессорами линейки Kirin на базе новой ARM-архитектуры без каких-либо проблем.

Важно понимать, что вышеописанное справедливо лишь на момент выхода материала. Помешать реализации всего этого может много различных факторов. Например, ARM всё-таки может достаться NVIDIA, что автоматически оборвёт связь британской компании с партнёрами из Китая.

Но будем надеяться, что в этот раз Huawei всё же будет везти до самого конца.