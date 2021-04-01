Наука и технологии
Сегодня в 12:16
Huawei сможет использовать процессоры нового поколения несмотря на санкции США
И всё из-за лазейки, связанной с технологией ARMv9
Накануне компания ARM анонсировала новое поколение своей процессорной архитектуры — ARMv9. Сейчас же стало известно, что даже несмотря на санкции США, Huawei сможет использовать чипы на базе новой технологии.
Разумеется, это стало возможным благодаря тому, что новинка просто не подходит под ограничения, наложенные Соединёнными Штатами, пишет ТН. А это значит, что HiSilicon сможет оснащать китайскую Huawei процессорами линейки Kirin на базе новой ARM-архитектуры без каких-либо проблем.
Важно понимать, что вышеописанное справедливо лишь на момент выхода материала. Помешать реализации всего этого может много различных факторов. Например, ARM всё-таки может достаться NVIDIA, что автоматически оборвёт связь британской компании с партнёрами из Китая.
Но будем надеяться, что в этот раз Huawei всё же будет везти до самого конца.