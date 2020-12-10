Huawei снизил цены на ремонт смартфонов и планшетов

Воспользоваться сниженной стоимостью на ремонт устройств можно в авторизированных сервисных центрах и приемных пунктах. Так, компания предлагает 10% скидку и фиксированные цены на ряд услуг, в числе которых замена экрана, задней панели, материнской платы, а также батареи смартфонов и планшетов Huawei и бренда Honor. Причем скидки действуют и на услугу “Ремонт с доставкой”.

Кроме того, обращаясь в участвующие в акции сервисные центры, пользователям могу бесплатно оказать услугу очистки беспроводных наушников компании определенных моделей. В частности, речь о HUAWEI FreeBuds, HUAWEI FreeLace, HONOR Magic Earbuds, HONOR FlyPods Lite и HONOR Sport Pro Отметим, что закончится акция 28 февраля 2021 года.