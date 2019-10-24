Huawei снизила цену новых умных часов специально для России

В России можно приобрести черную матовую модификацию Sport, стоимостью в 14990 рублей и коричневую модель Classic по цене 15 990 рублей. Примечательно, что российские цены оказались на порядок дешевле европейских. Так, европейцы могут купить Huawei Watch GT 2 начиная от 229 до 249 евро, что в переводе на рубли составляет 16250 и 17670 рублей, соответственно. Но и это еще не все приятные сюрпризы, при покупке часов компания дарит беспроводные наушники Huawei Sport Headphones Lite.

Известно, что 46 мм версия обладает более широким спектром функций, в отличии от модели на 42 мм. Она способна поддерживать звонки по Bluetooth, находясь на расстоянии до 150 метров от устройства. Также, часы оснащены экраном в 1,39 дюймов, с разрешением 454 х 454 пикселей. Работа устройства без подзаряда составляет порядка двух недель, с учетом отслеживания пульса, спортивных тренировок до 90 минут, а также до 30 минут еженедельного воспроизведения аудио. Аккумулятор рассчитан на автономную 30 часовую работу в режиме тренировок, с включенным GPS, анализом пульса и результатов тренировок.