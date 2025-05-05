HUAWEI снизит зависимость от импорта с новым гигантским заводом чипов

На новом объекте будут выпускаться чипы по техпроцессу 7 нм и выше, включая мобильные Kirin и ИИ-чипы Ascend, которые сейчас пользуются огромным спросом в Китае. Предприятие станет частью кластера полупроводниковых компаний рядом с заводами PXW и PST — оба уже входят в цепочку поставок HUAWEI.

Завод не будет напрямую принадлежать китайскому бренду: управлять им будут партнёры вроде SiCarrier и SwaySure. Однако HUAWEI профинансирует проект, отправит управленцев и техкоманды, чтобы выстроить вертикально интегрированную экосистему — от проектирования до массового производства.

Запуск намечен уже на следующий год. Это ответ на неспособность SMIC покрыть растущий спрос — HUAWEI получает миллионы заказов на Ascend, и масштабирование стало критически важным.