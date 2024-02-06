Huawei сосредоточится на производстве своих ИИ-чипов вместо смартфонов Mate 60

Опубликовано 06 февраля 2024, 21:45
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Huawei сосредоточится на производстве своих ИИ-чипов вместо смартфонов Mate 60На одном из своих заводов
Компания Huawei планирует увеличить производство своего ИИ-чипа Ascend 910B, за счет снижения выпуска смартфонов Mate 60 на одном из своих предприятий. Это решение вызвано низкой производительностью на заводе, где производятся и Ascend и Kirin чипы, используемые в смартфонах Mate 60.
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По информации Reuters, низкий объем производства привел к решению компании сосредоточить усилия на производстве востребованного Ascend 910B. Этот чип активно используется для обучения моделей искусственного интеллекта, и его спрос внутри страны постоянно растет.
Хотя смартфоны Mate 60 помогли Huawei опередить продажи iPhone в Китае в 2023 году, компания решает приостановить производство этих смартфонов, делая ставку на значимость и развитие своего ИИ-направления.
Ограничения на поставку ИИ-чипов, введенные США, создают трудности для китайских компаний, и Huawei Ascend 910B становится важным вариантом для разработчиков искусственного интеллекта в стране.
Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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