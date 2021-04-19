Huawei создала новый чип Kirin 990A

Да, Kirin 990A — не смартфонный чип, пишет SPARROWS NEWS. Он предназначен для электромобилей. Новинка прекрасно взаимодействует с фирменной операционной системой Huawei — HarmonyOS. При этом производительность нового Kirin находится на уровне 3,5 TOPs, а также имеется поддержка мобильных сетей пятого поколения 5G.

Несмотря на похоже со смартфонной версией название, Kirin 990A имеет ряд отличительных особенностей. Так, например, состав её центрального процессора вошли 4 ядра ARM Cortex-A55 и 4 ядра собственной разработки – Tarzan V120 Lite. Последние, к слову, разрабатывались с прицелом на работу в серверных CPU на архитектуре ARM.

Вместе с тем, Kirin 990A также оснащён ARM Mali-G76 и сопроцессорами ускорения работы ИИ.