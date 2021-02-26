Huawei создаст собственный язык программирования

Об этом стало известно благодаря патенту, который был подан компанией. Так, в соответствующей заявке сообщается название грядущего языка - Cangjie, что на русском звучит как “Цанцзе”. Отмечается, что этим словом обозначается также способ ввода китайских иероглифов, который получил свое название в честь придворного историографа мифического императора Хуан Ди - Цан Цзе

Сообщается, что представители китайского гиганта уже довольно продолжительное время ведут работу над реализацией Cangjie. Более того, по словам источников, Huawei уже в 2021 году представит свой собственный язык программирования.