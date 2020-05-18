Huawei столкнулась с проблемами при производстве процессоров из-за санкций США

Судя по всему, связано это с тем, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), представляющая из себя, по сути, крупнейшего контрактного производителя различной полупроводниковой продукции, в том числе и чипов, отказалась принимать новые заказы от Huawei Technologies. Связано это с запретом, введенным правительством США, которое было “создано” для лишения китайского техногиганта доступа к продукции, так необходимой для его дальнейшей деятельности.

Напомним, что речь идет о новое правиле, опубликованном министерством торговли США еще в прошлую пятницу — оно расширяет и без того обширные полномочия США по требованию лицензий, необходимых компаниям для продажи собственной полупроводниковой продукции компании Huawei. При этом данное правило затрагивает даже те продукты, которые изготавливаются за пределами США, но при этом используют американские технологии.