Huawei судится с правительством США

США обосновывают такое решение угрозой шпионажа Huawei в пользу правительства КНДР. Представители Huawei в свою очередь утверждают, что США не представила никаких доказательств этого шпионажа, но уже запретила использование продукции китайской компании без суда и следствия.

Huawei называет этот запрет неконституционным, и будет отстаивать свои права на законном уровне, материалы дела уже переданы в Федеральный суд Техаса. В свою очередь США не далее, как в минувшем январе, обвиняла Huawei во многих серьёзных правонарушениях: краже технологий у T-Mobile, отмывании денег и еще более чем в 20 преставлениях. В частности, в Канаде находится под стражей финансового директора Huawei Мэн Вэньчжоу по обвинению в нарушении санкций США против Ирана.