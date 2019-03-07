Ferra

Huawei судится с правительством США

Компания считает запрет на использование её оборудования антиконституционным
Компания Huawei, известный китайский производитель электроники — смартфонов, модемов, ноутбуков и др. — объявила о том, что будет судиться с правительством США. Поводом к столкновению послужил новый закон о государственной обороне, которые запрещает госорганам США закупать продукцию Huawei.

США обосновывают такое решение угрозой шпионажа Huawei в пользу правительства КНДР. Представители Huawei в свою очередь утверждают, что США не представила никаких доказательств этого шпионажа, но уже запретила использование продукции китайской компании без суда и следствия.

Huawei называет этот запрет неконституционным, и будет отстаивать свои права на законном уровне, материалы дела уже переданы в Федеральный суд Техаса. В свою очередь США не далее, как в минувшем январе, обвиняла Huawei во многих серьёзных правонарушениях: краже технологий у T-Mobile, отмывании денег и еще более чем в 20 преставлениях. В частности, в Канаде находится под стражей финансового директора Huawei Мэн Вэньчжоу по обвинению в нарушении санкций США против Ирана.

Пресс-конференция Huawei по поводу судебного дела с правительством США (англ)

США — не единственная страна, в которой «не рады» продукции Huawei. Использование 5G-оборудования китайской компании также под вопросом в Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...