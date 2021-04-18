Huawei уличили в прослушке абонентов сотового оператора KPN Mobile

Авторы материала отмечают, что китайский производитель техники мог подслушивать разговоры всех абонентов оператора связи, в том числе и премьер-министра Нидерландов, который занимал эту должность на тот момент. Помимо прочего Huawei имела доступ к телефонным разговорам китайских диссидентов, которые пребывали на территории Нидерландов.

Отмечается, что сам сотовый оператор KPN прибегал к использованию технологий Huawei в 2009 году. Впоследствии компания заказала у Capgemini услугу анализа любых рисков, связанных с Huawei. Судя по всему, выводы полученного отчета очень смутили поставщика услуг, в связи с чем он был засекречен.

“Дальнейшее существование KPN Mobile находится в серьёзной опасности, потому что разрешения на работу могут быть отозваны или правительство и предприятия выразят недоверие KPN, если станет известно, что правительство Китая может прослушивать звонки абонентов компании”, — поделился источник предложением, содержащимся в секретном отчете.

Сейчас же KPN опровергает данное известие и утверждает, что данные абоненты никогда не похищались Huawei из сетей. Так же поступили и представители Huawei.