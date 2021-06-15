Huawei устроила киберпонедельник со скидками до 72%

Так, например, ноутбуки Huawei MateBook D13 и D16 можно купить за 42 490 рублей (вместо 49 990) и 69 990 рублей (вместо 79 990) соответственно.

По скидке продаются и планшеты со смартфонами. Флагманский Huawei P40 можно купить за 44 999 рублей (вместо прежних 49 999), а топовый MatePad Pro в комплекте с клавиатурой за 36 990 рублей — раньше такой же набор оценивался в 56 980 рублей.

С полным перечнем устройств, продающихся по акционным ценам, можно найти на странице распродажи. Но поторопитесь — она закончится уже 17 июня 2021 года!