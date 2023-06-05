Huawei уже разработала свой аналог ChatGPT

По данным Titanium Media, компания планирует выпустить Pangu Chat и провести внутреннее тестирование на предстоящей конференции Huawei Cloud Developer, которая состоится уже в следующем месяце.

Основной целевой аудиторией нового продукта будут корпоративные клиенты и государственные предприятия.

Что интересно, ранее «заинтересованные инвестиционные компании» уже сообщали, что Huawei использовала более 2000 чипов Ascend 910 и потратила более 2 месяцев на обучение огромной модели Pangu с 100 млрд параметров.

Напомним, что грядущая конференция китайского бренда состоится уже 7 июля. По своей сути, это будет аналог презентации WWDC от Apple.