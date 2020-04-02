Huawei вернет бесконтактные платежи в своих смартфонах в России

Так, китайский производитель опубликовал в своем фирменном магазине приложений AppGallery новый продукт — приложение “Кошелек Pay”. Благодаря ему смартфоны компании смогут производить оплату при помощи NFC-модуля, причем пока что программа работает лишь с картами MasterCard, поддержку Visa обещали добавить чуть позже. Что же касательно сроков запуска бесконтактной оплаты при помощи “Кошелек Pay” в России, то состоится это уже 10 апреля текущего года.

Напомним, что совсем недавно Huawei анонсировала свой новый флагманский камерофон Huawei P40 Pro. Устройство построено на базе процессора Kirin 990 5G, имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP68, а в качестве главного модуля основной камеры выступает датчик на 50 Мп.