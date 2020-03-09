Huawei впервые со времен начала санкций рассказала о возможном падении продаж

Так, падение может оказаться настолько серьезным, что сама компания выступила с прогнозом, согласно которому может случиться крайне крупный спад продаж смартфонов по итогам текущего года — на 20%. Таким образом китайский производитель отгрузит за 2020 год “всего лишь” от 190 до 200 млн единиц техники. Да, с одной стороны, показатель в штуках все еще огромный, но падение размером в 20% — это очень и очень большая проблема, на самом деле. Например, именно из-за подобных показателей продаж Huawei может уступить второе место на рынке смартфонов по итогам текущего года своему главному корейскому конкуренту — Samsung.

Напомним, что китайский техногигант всячески старается бороться с притеснениями со стороны США. Так, Huawei уже представила собственную операционную систему Harmony OS и фирменный магазин приложений AppGallery, в котором, к слову, уже совсем скоро можно будет скачать все основные программы для мобильных устройств, такие как Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter и т.д.