Huawei выиграла в суде по поводу сходства логотипов с люксовым брендом одежды Chanel

Напомним, что жалобу в Chanel подали после того, как Huawei решил зарегистрировать в Ведомстве интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) товарный знак для компьютерного оборудования. Он то и показался Chanel копированием. В жалобе компания отмечала, что логотип Huawei, за счет сходства, может обмануть покупателей.

Как выяснилось, ведомство по товарным знакам ЕС еще в 2019 году приняло решение отклонить данную жалобу, поскольку сходств специалисты не нашли и в заблуждение логотип китайской компании не сможет никого ввести. А на этой неделе Chanel планировала обжаловать данное решение в Люксембургском суде, однако и это не увенчалось успехом.

“Обсуждаемые товарные не имеют ничего общего. Логотипы следует сравнивать в заявленном и зарегистрированном виде без изменения их наклона. В частности, знак Chanel имеет более округлые кривые, толстые линии и горизонтальную ориентацию, тогда как ориентация знака Huawei — вертикальная. Следовательно, знаки отличаются”, — отметил трибунал судей.