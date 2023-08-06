Huawei выложила в открытый доступ ИИ для моментального прогнозирования погоды

Новый инструмент называется Pangu Weather AI Model и, по утверждению разработчиков, он может предсказывать различные погодные явления с высокой точностью.

Особенностью данной модели является её способность анализировать большие объёмы данных и быстро делать прогнозы. Всё это может быть особенно полезно в экстренных ситуациях, когда необходимы быстрые и точные прогнозы, например, при приближении урагана или торнадо.

Самое важное, что Huawei решила предоставить доступ к этой технологии абсолютно бесплатно. Это позволит метеорологам и исследователям из разных стран использовать инструмент для улучшения своих прогнозов и повышения безопасности людей.