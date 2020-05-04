Huawei вынуждает пользователей своих "умных" часов скачивать собственный магазин приложений для смартфонов

Так, по их словам, они столкнулись с тем, что фирменное приложение Huawei Health просто-напросто отказывается работать, уведомляя о том, что пользователю необходимо скачать самую последнюю версию Huawei Mobile Services. При этом в качестве источника для скачивания указывается на магазин Google Play Store, а именно что AppGallery от Huawei.

Факт того, что владельцы “умных” часов должны обновлять свои девайсы через фирменный магазин приложений Huawei подтвердила и официальная техподдержка компании. Там пользователям заявили о том, что проблема неработающего Huawei Health известна и для ее решения и вправду необходимо скачать Huawei Mobile Services из AppGallery.

На данный момент не до конца ясно, с чем связано подобное вынуждение со стороны китайского техногиганта. Либо компания намерена таким жестким образом “приучить” своих пользователей к своему же магазину приложений, либо в ближайшее время Google может удалить необходимые для работы “умных” девайсов сервисы Huawei.