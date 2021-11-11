Huawei выпустила электросамокат с поддержкой фирменной системы HarmonyOS

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Huawei выпустила электросамокат с поддержкой фирменной системы HarmonyOSИ по очень приятной цене
Несмотря на всяческое давление со стороны США, Huawei продолжает бороться. Компания не только выпускает новые смартфоны, но также не забывает о сегменте «умных» устройств.
Так, например, накануне китайский бренд представил LEQI Smart Electric Scooter. Устройство получило 350 Вт электродвигатель, а его встроенного аккумулятора хватает для преодоления 40 км от одного заряда.
Из прочих интересностей электросамоката можно отметить поддержку фирменной системы HarmonyOS. Девайс также можно подключить к смартфону по Bluetooth — для этого он должен находится на расстоянии до 0,5 от телефона.
Цена LEQI Smart Electric Scooter невысокая по меркам рынка и составляет 375 долларов (26,8 тыс рублей). При этом пока что устройство доступно лишь на рынке Китая.
Источник: Gizmochina