Huawei выпустила электросамокат с поддержкой фирменной системы HarmonyOS

Так, например, накануне китайский бренд представил LEQI Smart Electric Scooter. Устройство получило 350 Вт электродвигатель, а его встроенного аккумулятора хватает для преодоления 40 км от одного заряда.

Из прочих интересностей электросамоката можно отметить поддержку фирменной системы HarmonyOS. Девайс также можно подключить к смартфону по Bluetooth — для этого он должен находится на расстоянии до 0,5 от телефона.