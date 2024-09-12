Huawei выпустила складную клавиатуру для ПК и смартфонов

Новинка сертифицирована как «DESIGN FOR HUAWEI», что означает ее адаптацию для устройств компании, включая флагманский смартфон Mate XT.

Клавиатура будет доступна в красном и черном цветах и поступит в продажу 20 сентября по цене $42.

Одной из особенностей BOW является ее магнитный дизайн, который позволяет клавиатуре автоматически складываться. Устройство весит 126 граммов и имеет толщину всего 11 мм, что делает его удобным для переноски.