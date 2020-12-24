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Huawei выпустила собственный компонент беспилотника для продажи автопроизводителям

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Под конец года Huawei решила порадовать своих фанатов. Компания представила не только новый недорогой смартфон Huawei Enjoy 20 SE и линейку ноутбуков MateBook D 2021, но и собственный компонент беспилотника для продажи автопроизводителям.

То есть да, теперь фанаты бренда смогут выбирать и автомобиль с учётом того, установлен ли в нём сенсор от их любимого китайского производителя, сообщает Gasgoo. Речь в данном случае идёт о системе LIDAR, которая помогает автопилоту «видеть», что происходит вокруг транспортного средства. По словам представителей Huawei, на первом этапе они планируют производить до 100 тыс сенсоров в год.

Официально заявляется, что LIDAR от Huawei обеспечивает угол поля зрения до 120 градусов по горизонтали и до 25 градусов по вертикали. При этом дальность его видимости составляет 200 метров, но при условии, что отражательная способность сканируемого объекта равняется 50%. Разрабатывался проект сенсора около 4 лет, а первым LIDAR от китайского техногиганта использует холдинг BAIC.