Huawei выпустила собственный компонент беспилотника для продажи автопроизводителям

То есть да, теперь фанаты бренда смогут выбирать и автомобиль с учётом того, установлен ли в нём сенсор от их любимого китайского производителя, сообщает Gasgoo. Речь в данном случае идёт о системе LIDAR, которая помогает автопилоту «видеть», что происходит вокруг транспортного средства. По словам представителей Huawei, на первом этапе они планируют производить до 100 тыс сенсоров в год.