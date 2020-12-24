Huawei выпустила собственный компонент беспилотника для продажи автопроизводителям
То есть да, теперь фанаты бренда смогут выбирать и автомобиль с учётом того, установлен ли в нём сенсор от их любимого китайского производителя, сообщает Gasgoo. Речь в данном случае идёт о системе LIDAR, которая помогает автопилоту «видеть», что происходит вокруг транспортного средства. По словам представителей Huawei, на первом этапе они планируют производить до 100 тыс сенсоров в год.
Официально заявляется, что LIDAR от Huawei обеспечивает угол поля зрения до 120 градусов по горизонтали и до 25 градусов по вертикали. При этом дальность его видимости составляет 200 метров, но при условии, что отражательная способность сканируемого объекта равняется 50%. Разрабатывался проект сенсора около 4 лет, а первым LIDAR от китайского техногиганта использует холдинг BAIC.