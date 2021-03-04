Наука и технологии
Сегодня в 13:28
Huawei выпустила свой "аналог "почтового сервиса Gmail
Petal Mail
Напомним, что ввиду санкций США китайская Huawei не имеет доступа к сервисам Google. В связи с этим компания начала выпускать собственные “аналоги” программ американского производителя. На этот раз Huawei представила свою замену почтовому сервису Gmail.
Китайский гигант назвал свой почтовый сервис Petal Mail. Поучаствовать в его бета-тестировании может любой желающий. Для этого нужно лишь пройти процедуру регистрации и подтвердить номер мобильного телефона.
Источники отмечают, что нескольким ранее Huawei подала сразу несколько заявок на регистрацию товарных знаков. Среди них Petal Search и Petal Maps. Petal Search представляет из себя универсальную поисковую системы, тогда как Petal Maps является заменой Google Map. Последним сервисом уже можно пользоваться на некоторых смартфонах производителя.