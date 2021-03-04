Huawei выпустила свой "аналог "почтового сервиса Gmail

Китайский гигант назвал свой почтовый сервис Petal Mail. Поучаствовать в его бета-тестировании может любой желающий. Для этого нужно лишь пройти процедуру регистрации и подтвердить номер мобильного телефона.

Источники отмечают, что нескольким ранее Huawei подала сразу несколько заявок на регистрацию товарных знаков. Среди них Petal Search и Petal Maps. Petal Search представляет из себя универсальную поисковую системы, тогда как Petal Maps является заменой Google Map. Последним сервисом уже можно пользоваться на некоторых смартфонах производителя.