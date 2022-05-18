Huawei выпустила умные часы с возможностью измерять артериальное давление

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Huawei выпустила умные часы с возможностью измерять артериальное давлениеЖдём, когда и остальной рынок начнёт двигаться в этом направлении
Компания Huawei провела презентацию, на которой представила множество интересных новинок. В том числе и новые умные часы — Huawei Watch D.
Отличительной особенностью модели стала функция измерения артериального давления. Ранее ни одни часы китайского производителя не могли похвастаться чем-то подобным.
Представители Huawei заявили, что нововведение будет особенно полезно тем пользователям, которые страдают от гипертонии — теперь они смогут непрерывно отслеживать данный показатель, чтобы вовремя принимать необходимые меры.
Известно, что Huawei Watch D способны создавать давление до 40 кПа благодаря собственной мини-помпе. Всё это позволяет гаджету измерять артериальное давление до 230 мм ртутного столба.
Отметим также, что новые часы бренда имеют более 70 встроенных тренировочных режима, а также функцию отслеживания прочих важных физиологических параметров организма.