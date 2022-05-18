Huawei выпустила умные часы с возможностью измерять артериальное давление

Отличительной особенностью модели стала функция измерения артериального давления. Ранее ни одни часы китайского производителя не могли похвастаться чем-то подобным.

Представители Huawei заявили, что нововведение будет особенно полезно тем пользователям, которые страдают от гипертонии — теперь они смогут непрерывно отслеживать данный показатель, чтобы вовремя принимать необходимые меры.