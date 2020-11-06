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Huawei выпустила "умный" дверной звонок с камерой, который работает автономно месяцами

Huawei Smart DoorBell Pro
Китайская компания Huawei выпустила полезный для безопасности дома гаджет. Речь об “умном”дверном звонке Huawei Smart DoorBell Pro, оснащенным камерой Smart Camera Pro. Благодаря большому аккумулятору он может работать автономно месяцами.

Нажатием на дверной звонок Huawei Smart Doorbell Pro совершается видеовызов владельцам квартиры, которые могут общаться с гостями дистанционно посредством смартфона. Причем видео записывается при каждом звонке в дверь, даже если дома в этот момент никого нет. В то же время, если человек просто стоит около двери в течение 10 секунд система автоматически начинает записывать происходящее.

Интегрированная в “умный” звонок камера имеет объектив с углом обзора 165 градусов. Кроме того, Huawei Smart Doorbell Pro получил SoC HiSilicon с поддержкой распознавания лиц и инфракрасным распознаванием человеческого тела. Гаджет оборудован энергоемким аккумулятором на 6500 мАч, благодаря чему может автономно функционировать 8 месяцев. Новинку оценили в 90 долларов.

Автор: Лилик Ми