Huawei выпустила "умный" дверной звонок с камерой, который работает автономно месяцами

Нажатием на дверной звонок Huawei Smart Doorbell Pro совершается видеовызов владельцам квартиры, которые могут общаться с гостями дистанционно посредством смартфона. Причем видео записывается при каждом звонке в дверь, даже если дома в этот момент никого нет. В то же время, если человек просто стоит около двери в течение 10 секунд система автоматически начинает записывать происходящее.

Интегрированная в “умный” звонок камера имеет объектив с углом обзора 165 градусов. Кроме того, Huawei Smart Doorbell Pro получил SoC HiSilicon с поддержкой распознавания лиц и инфракрасным распознаванием человеческого тела. Гаджет оборудован энергоемким аккумулятором на 6500 мАч, благодаря чему может автономно функционировать 8 месяцев. Новинку оценили в 90 долларов.