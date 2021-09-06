Huawei выпустит часы с возможностью измерять артериальное давление

Так, согласно опубликованным данным, техногигант уже начать отбирать работников для тестирования опции измерения артериального давления, внедренной в часы. Для этого были привлечены сотрудники производителя с определенной окружностью запястья — более 200 мм.

Само тестирование функции осуществляется только на родине компании. В то же время, это говорит о том, что в скором времени Huawei проведен анонс новых “умных” часов. Отметим, что намеки на выпуск часов с такой функцией были и ранее. В частности, в мае текущего года президент подразделения мобильных телефонов Huawei Consumer Business Group Хэ Ганг (He Gang) заявлял, что часы прошли этап регистрации в соответствующих органах.