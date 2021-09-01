Huawei выпустит принтер на системе для смартфонов и умных часов

О принтере стало известно благодаря коду в фирменной программе AI Life. Так, выяснилось, что “умный” принтер будет выполнен в белом корпусе. Что касается функциональности, известно, что его оснастят поддержкой Wi-Fi, благодаря чему управлять им можно будет прямо со смартфона. Также отмечается наличие опции сканирования.

Особенностью Huawei Smart Printer станет работа на базе операционной системы для смартфонов и умных часов — HarmonyOS. Это позволит принтеру взаимодействовать с другими устройствами производителя. Предполагается, что анонсируют новинку уже в сентябре, возможно в рамках посвященного линейке смартфонов Huawei Nova 9 мероприятия.