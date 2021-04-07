Наука и технологии
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Huawei выпустит «умные» часы на базе собственной «замены Android»
Одновременно с Huawei P50 Pro и новым планшетом в линейке MatePad Pro
Помните как несколько дней назад Xiaomi провела масштабную многочасовую презентацию? Судя по всему, нечто подобное нас ждёт и в мае, но только уже от Huawei. В рамках грядущего мероприятия компания покажет много интересных новинок, в том числе и «умные» часы на базе собственной «замены Android» — HarmonyOS.
Речь идёт о долгожданных Huawei Watch 3, анонса которых фанаты бренда ждут очень долго. Как пишет ITHome, вместе с новым интерфейсом и операционной системой, новинка сможет похвастаться и возможностью звонков без подключения к смартфону. Это стало возможным благодаря внедрению в девайс технологии eSIM.
Отметим, что вместе с новыми часами, на презентации Huawei должна показать свой первый планшет c предустановленной HarmonyOS — MatePad Pro 2021 — а также долгожданные флагманы Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+.