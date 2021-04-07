Huawei выпустит «умные» часы на базе собственной «замены Android»

Речь идёт о долгожданных Huawei Watch 3, анонса которых фанаты бренда ждут очень долго. Как пишет ITHome, вместе с новым интерфейсом и операционной системой, новинка сможет похвастаться и возможностью звонков без подключения к смартфону. Это стало возможным благодаря внедрению в девайс технологии eSIM.

Отметим, что вместе с новыми часами, на презентации Huawei должна показать свой первый планшет c предустановленной HarmonyOS — MatePad Pro 2021 — а также долгожданные флагманы Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+.