Huawei запатентовала смартфон с необычным дизайном и поддисплейной селфи-камерой

Также важно отметить, что запатентованный девайс получил 3,5 мм аудиоразъем, что в 2020 году является скорее исключением, чем правилом. К сожалению, никакой информации о том, какой именно телефон компании получит подобный дизайн и как скоро он выйдет, нет. Но судя по тому, что аналитики по всему миру сообщают о появлении массы новых смартфонов с подэкранной селфи-камерой в 2021 году, можно ожидать, что и Huawei представит устройство на базе данного патента в следующем году. Возможно даже, что в рамках линейки Huawei P50.