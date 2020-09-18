Huawei запатентовала смартфон с необычным дизайном и поддисплейной селфи-камерой
В итоге, для того, чтобы пользователи могли понять, как будет выглядеть смартфон, основанный на свежем патенте компании, онлайн-ресурс LetsGoDigital опубликовал свежий качественный рендер. Судя по нему, Huawei, при создании блока основной камеры, вдохновлялась контроллерами старых игровых приставок времен NES и Sega Genesis.
Также важно отметить, что запатентованный девайс получил 3,5 мм аудиоразъем, что в 2020 году является скорее исключением, чем правилом. К сожалению, никакой информации о том, какой именно телефон компании получит подобный дизайн и как скоро он выйдет, нет. Но судя по тому, что аналитики по всему миру сообщают о появлении массы новых смартфонов с подэкранной селфи-камерой в 2021 году, можно ожидать, что и Huawei представит устройство на базе данного патента в следующем году. Возможно даже, что в рамках линейки Huawei P50.