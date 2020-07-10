Huawei запатентовала "умные" очки с поворотной выдвижной камерой

Патент, изображения которого вы можете наблюдать ниже, был зарегистрирован Национальным ведомством интеллектуальной собственности Китая. При этом, что интересно, устройство обещает быть крайне интересным именно что с точки зрения фотовозможностей. Так, если многие производители в свое время избавлялись от камер в “умных” часах из-за проблем с законом, то Huawei наоборот, не только оставила ее, но также и дала ей возможность поворачиваться чуть ли не в любую сторону!