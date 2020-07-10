Huawei запатентовала "умные" очки с поворотной выдвижной камерой
Патент, изображения которого вы можете наблюдать ниже, был зарегистрирован Национальным ведомством интеллектуальной собственности Китая. При этом, что интересно, устройство обещает быть крайне интересным именно что с точки зрения фотовозможностей. Так, если многие производители в свое время избавлялись от камер в “умных” часах из-за проблем с законом, то Huawei наоборот, не только оставила ее, но также и дала ей возможность поворачиваться чуть ли не в любую сторону!
Известно, что управлять камерой можно при помощи приложения для смартфона. В момент же, когда камера становится не нужна, она просто-напросто прячется в корпусе девайса. К сожалению, так как на данном этапе речь идет лишь о патенте, а не серийном или предсерийном образце, в сети нет никакой информации о технических характеристиках “умных” очков Huawei.