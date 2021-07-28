Huawei запустил новую распродажу со скидками до 15 тысяч рублей

Со скидкой в 15 тысяч рублей можно ухватить ноутбук HUAWEI MateBook 13. Модель получила 13-дюймовый IPS-экран с разрешением 2160x1440 пикселей. Работает аппарат на базе процессора AMD Ryzen 7 3700U с 16 ГБ оперативной и 512 внутренней памяти. В подарок на выбор дают рюкзак, беспроводную мышь или роутер.

За 10 990 рублей вместо прежних 14 990 можно ухватить беспроводные наушники Freebuds Pro с поддержкой интеллектуальной динамической системы шумоподавления.

Ознакомиться со всеми устройствами, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция уже в начале августа, а именно 2 числа.