Huawei запустил распродажу смартфонов, ноутбуков и других гаджетов

Так, за 13 999 рублей можно ухватить смартфон HUAWEI P smart 2021 в модификации на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Напомним, что в обычное время эта модель продается за 18 989 рублей. В подарок производитель дарит монопод-штатив HUAWEI Tripod Selfie Stick Pro.

Сэкономить 10 тысяч рублей можно на покупке HUAWEI P40 Pro Plus с 8/512 ГБ. Причем за покупку этой модели предусмотрен подарок в виде беспроводных наушников HUAWEI FreeBuds Pro. Их стоимость отдельно, с учетом скидки, составляет 13 990 рублей.

Ознакомиться с полным списком товаров, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Продлится она до 24 февраля.