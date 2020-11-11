Huawei запустил распродажу со скидками до 50%

Так, в рамках распродажи стоимость HUAWEI P40 lite упала с 22 789 рублей до 17 999 рублей. Кроме того, при покупке этой модели предусмотрен подарок в виде “умного” фитнес-трекера HUAWEI Band 4 стоимостью 2 790 рублей.

В то же время, HUAWEI P30 lite можно ухватить за 13 990 рублей вместо прежних 20 780 рублей. Компания также дарит подарок при покупке этого смартфона.

Ознакомиться с полным ассортиментом устройств, доступных по сниженным ценам в рамках распродажи, можно по этой ссылке.