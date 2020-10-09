Наука и технологии
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Huawei запустил распродажу "умных" часов и наушников со скидками до 50%
До 21 октября
Китайская компания Huawei запустила очередную распродажу в своем онлайн-магазине. На этот раз у пользователей появилась возможность приобрести “умные” часы и наушники производителя со скидками до 50%.
В рамках акции компания предлагает приобрести две пары “умных” часов Huawei Watch Fit, получив 50% скидку но вторые.
В то же время, часы Watch GT 2 можно приобрести за 13 990 рублей, тогда как в обычное время они продаются за 23 980 рублей. Кроме того, компания, за эту покупку, дарит подарок стоимостью 8 990 рублей.
Также компания объявила о возможности сделать предзаказ но новые часы Watch GT 2 Pro, которые работают автономно две недели. При предзаказе действует скидка 4 тыс рублей.
Акция “Фитнес неделя HUAWEI” продлится до 21 октября. Со всеми товарами, доступными со скидками в рамках распродажи, можно ознакомиться по этой ссылке.