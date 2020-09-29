Huawei запустил распродажу устройств со скидками до 50%

В распродаже участвуют как ноутбуки, смартфоны, так и носимая электроника производителя. Так, сэкономить 13 тысяч рублей можно на покупке ноутбука Huawei MateBook X Pro 2020. Напомним, что в обычное время данная модель продается за 129 990 рублей, тогда как сейчас она доступна за 116 990 рублей. Кроме того, компания также дарит в подарок беспроводную мышь или рюкзак.

В то же время, на 15 тысяч дешевле можно ухватить флагманский смартфон Mate 30 Pro. Если ранее он был доступен за 69 999 рублей, то сейчас его цена упала до 54 999 рублей.

Ознакомиться с полным ассортиментом товаров, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.