Кампания, которая продлится до 24 июня, имеет одно простое правило — нужно установить одно или несколько приложений, участвующих в акции. За каждую такую установку пользователю даётся возможность открыть одну карточку, за которой «прячется» тот или иной приз.

Среди подарков: купоны на покупку флагманских устройств Huawei всего за 1 рубль, а также планшет Huawei MatePad T 10s, смартфон Huawei P40, TWS-наушники FreeBuds 4i и фитнес-браслет Band 6.

Отметим, что участники акции также смогут выиграть купоны на скидку в популярных играх (Homescapes, Shadow Fight 3, Klondike и т.д), скидку на первый заказ в приложении «Яндекс.Еда» и т.д Это стало возможным благодаря участию партнёров Huawei в «Играйте вместе с AppGallery!».