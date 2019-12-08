Huawei запустила продажи "умных" очков с возможностью совершать звонки

Напомним, что в серию “умных” очков Huawei EyeWear Smart Glasses входят порядка пяти моделей, две из которых представляют собой солнцезащитные очки, тогда как три остальные разработаны специально для коррекции зрения. С помощью Huawei EyeWear Smart Glasses можно проводить телефонные разговоры, без использования смартфона, поскольку очки оборудованы двумя микрофонами, а также стереодинамиками. Так, для того, чтобы ответить на звонок необходимо лишь нажать на дужку. Кроме того, очки оснащены технологией шумоподавления AI Bluetooth.

Отмечается, что аккумулятор “умных” часов рассчитан на 2,5 часа разговоров или же прослушивания музыки. Что касается стоимости, то минимальная цена за очки составляет порядка 280 долларов (17 828 рублей), тогда как максимальная достигает 355 долларов (22 603 рублей).