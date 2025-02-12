Наука и технологии
Опубликовано 12 февраля 2025, 07:41
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Huawei запустила продажу смарт-часов Watch D2 в аптеках и не прогадала

Сыграли на руку и государственные льготы
Интересный ход: Huawei зарегистрировала свои смарт-часы Watch D2 как медицинское устройство и начала продавать их в аптеках.
Huawei запустила продажу смарт-часов Watch D2 в аптеках и не прогадала
© Bloomberg

Главный аргумент – встроенный тонометр, позволяющий измерять артериальное давление.

Этот статус позволил покупателям в Китае использовать государственную медицинскую страховку для частичной или полной оплаты Watch D2. В результате спрос взлетел: во многих аптеках запасы быстро закончились, а точки продаж начали вводить ограничения.

Например, некоторые аптеки разрешают покупать только одни часы на страховку, а другие требуют активировать устройство сразу после покупки, чтобы избежать спекуляций.

Для Huawei это стало удачным решением на фоне падения спроса на некоторые гаджеты.

Компания не только увеличила продажи, но и закрепила имидж бренда, выпускающего устройства с реальной пользой для здоровья.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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