Huawei запустила продажу смарт-часов Watch D2 в аптеках и не прогадала

Опубликовано 12 февраля 2025, 07:411 мин.
Huawei запустила продажу смарт-часов Watch D2 в аптеках и не прогадалаСыграли на руку и государственные льготы
Интересный ход: Huawei зарегистрировала свои смарт-часы Watch D2 как медицинское устройство и начала продавать их в аптеках.
Главный аргумент – встроенный тонометр, позволяющий измерять артериальное давление.
Этот статус позволил покупателям в Китае использовать государственную медицинскую страховку для частичной или полной оплаты Watch D2. В результате спрос взлетел: во многих аптеках запасы быстро закончились, а точки продаж начали вводить ограничения.
Например, некоторые аптеки разрешают покупать только одни часы на страховку, а другие требуют активировать устройство сразу после покупки, чтобы избежать спекуляций.
Для Huawei это стало удачным решением на фоне падения спроса на некоторые гаджеты.
Компания не только увеличила продажи, но и закрепила имидж бренда, выпускающего устройства с реальной пользой для здоровья.