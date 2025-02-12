Huawei запустила продажу смарт-часов Watch D2 в аптеках и не прогадала

Главный аргумент – встроенный тонометр, позволяющий измерять артериальное давление.

Этот статус позволил покупателям в Китае использовать государственную медицинскую страховку для частичной или полной оплаты Watch D2. В результате спрос взлетел: во многих аптеках запасы быстро закончились, а точки продаж начали вводить ограничения.

Например, некоторые аптеки разрешают покупать только одни часы на страховку, а другие требуют активировать устройство сразу после покупки, чтобы избежать спекуляций.

Для Huawei это стало удачным решением на фоне падения спроса на некоторые гаджеты.

Компания не только увеличила продажи, но и закрепила имидж бренда, выпускающего устройства с реальной пользой для здоровья.