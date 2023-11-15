Huawei запустила в Китае интернет-линию со скоростью 1.2 Тбит/сек

Речь идет об интернете нового поколения, значительно превосходящего по скорости существующие основные маршруты. И эта сеть была развернута на два года раньше, чем прогнозировалось экспертами отрасли.

Магистральная сеть, являющаяся основным маршрутом передачи данных, соединяет Пекин на севере с Гуанчжоу на юге, через Ухань в центральном Китае. Причем одним из участников запуска была Huawei.

Эта сеть, протянувшаяся по оптоволоконным кабелям на расстояние более 3 тыс км, способна передавать данные со скоростью 1.2 Тбит за секунду, что эквивалентно передаче 150 фильмов в высоком качестве в секунду, что в три раза быстрее, чем у ближайшего конкурента из США.

Отметим, что сама сеть была запущена в июле, а официальный запуск состоялся недавно. И все это время она работает вполне надежно. Более того, сеть прошла все эксплуатационные испытания.