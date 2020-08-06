Huawei запустила в продажу необычный фитнес-трекер, превращающийся в наушник

В качестве “сердца” девайса выступает чип Kirin A1, имеется поддержка Bluetooth 5.2. В формате браслета новинка способна похвастаться 1,53-дюймовым изогнутым дисплеем и автоматической регулировкой яркости. В момент “превращения” в беспроводной наушник, Huawei Band B6 демонстрирует автономность в 8 часов в режиме разговора. Также 10 минут заряда по USB-C позволят устройству проработать в данном режиме еще 4 часа.