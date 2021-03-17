Huawei запустила в России распродажу со скидками до 15 тысяч рублей

Так, сэкономить 15 тысяч рублей предлагается на покупке ноутбука MateBook X Pro. Он работает на базе процессора Intel Core™ i7-10510U 10-го поколения с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD. А на 10 тысяч дешевле можно приобрести младшую модель этого ноутбука - MateBook X.

Смартфон Huawei P40 Pro+, в свою очередь, тоже можно купить на 10 тысяч дешевле. Причем при покупке этой модели компания дарит в подарок беспроводные наушники FreeBuds Pro, которые отдельно продаются почти за 13 тысяч. Сэкономить 5 тысяч предлагается на Huawei P40 Pro.

Посмотреть все устройства, участвующие в распродаже, можно по этой ссылке.