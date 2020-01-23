Huawei запустит распродажу смартфонов со скидками до 15 тысяч рублей

Отметим, что начало акции запланировано на 27 января, тогда как закончится она 30 января. Так, на грядущей распродаже можно купить Huawei Mate 20 Pro сэкономив при этом 15 тыс рублей. По скидке в 12 тыс рублей можно приобрести Huawei P30 Pro и Huawei Mate 20, а бонусом компания дарит фирменный чехол.

В “Киберпонедельнике” участвуют не только смартфоны, но и другие продукты компании. Так, по скидке также можно будет ухватить ноутбук Huawei Matebook D, стоимость которого упадет до 46,9 тыс рублей. В то же время по скидке в 3 тыс рублей можно будет купить сразу несколько планшетов, в числе которых M5 lite 10 LTE, MediaPad M5 lite 8 и MediaPad T5 Premium 32 Гб. Кроме того, при покупке как минимум одного из перечисленных планшетов компания дарит свой фирменный браслет Band 4e в подарок.

Ознакомиться с акцией подробнее можно на официальном сайте Huawei.