Huawei запустит в России конкурента YouTube

Сообщается, что Huawei Video будет объединять контент разных сервисов, в том числе и отечественных ivi.ru и Megogo.”Huawei не планирует становиться производителем контента и конкурировать с такими сервисами, как Netflix или Spotify. В наших интересах — стать партнёрами для них, чтобы пользователь смог выбирать”, — поделился Джейме Гонсало.

На данный момент сервис успешно запущен в Италии, Испании и Китае. Пользователями нового сервиса могут стать только потребители устройств Huawei и Honor. Известно, что порядка 10 -12 млн смартфонов компании используется жителями России, однако не каждый из них является потенциальным пользователем Huawei Video.