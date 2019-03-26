Huawei запустит в России сервис платной музыки по подписке

Китайская компания Huawei собирается запустить в России музыкальный сервис Huawei Music. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Сервис составит конкуренцию Google Play, Apple Music и Яндекс.Музыке. Пользователи получат подписку на музыку и клипы. Стоимость ежемесячной подписки будет сопоставима с Apple Music и Google Play.

На данный момент Huawei ведёт переговоры с международными студиями звукозаписи. Запуск сервиса запланирован до конца 2019 года. Сервис будет предустановлен на смартфоны Huawei, это позволит быстро набрать обширную базу пользователей.