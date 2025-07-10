Hugging Face выпустила мини-робота Reachy Mini — с открытым исходным кодом и Python

Робот доступен в двух версиях: проводной Reachy Mini Lite за $299 и беспроводной Reachy Mini Wireless на базе Raspberry Pi 5 за $449.

Reachy Mini собирается вручную из набора и напоминает плюшевую игрушку: у него есть «глаза»-экраны и антенны. Робот полностью программируем на Python, поставляется с предустановленными демо и поддерживает интеграцию с Hugging Face Hub — библиотекой из более чем 1,7 млн ИИ-моделей и 400 000 датасетов.

По словам главы компании Клема Деланга, запуск двух версий стал результатом обратной связи с тестировщиками: одна из ранних пользователей — пятилетняя девочка — захотела носить робота по дому, и команда решила, что мобильность важна.

Hugging Face делает ставку на открытость — разработчики смогут изменять, дополнять и делиться своими наработками. Версия Lite поступит в продажу уже в августе, Wireless — позже в этом году.