Husqvarna представила универсальные туристические электровелосипеды

Grand Pather 2024 предназначен для использования как на городских улицах, так и на неровной местности. Представленная серия включает GP6, GP5 и GP4, каждая из которых основана на алюминиевой раме 6061 с возможностью выбора высокого или низкого профиля, регулируемой рулевой колонкой для более комфортного вождения и внутренней проводкой для чистого внешнего вида.

Модели GP6 и GP5 оснащенные мотором Yamaha PW-X3 мощностью 250 ватт и крутящим моментом 85 Нм, предлагают пять уровней помощи и максимальную скорость до 25 км/ч в соответствии с европейскими стандартами. GP4 оснащен мотором Yamaha PW-S2 с чуть менее мощными характеристиками.

Все модели оснащены колесами 28 или 29 дюймов (в зависимости от модели), шинами Schwalbe для лучшего сцепления и тормозами Shimano или SRAM. Все Grand Pathers также оборудованы фарами и задним светодиодным фонарем, интегрированным в задний багажник, а также защитными крыльями и подножкой.