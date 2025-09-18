Hypershell представила экзоскелет X Ultra за $1999 — минус 40% нагрузки на сердце

Устройство за $1999 оснащено двумя электромоторами M-One Ultra общей мощностью до 1000 Вт, что позволяет снизить нагрузку на мышцы почти на 40% и сократить частоту сердечных сокращений на 40%.

Благодаря этому увеличивается выносливость, а повседневные и спортивные активности становятся менее утомительными.

За работу отвечает система AI MotionEngine Ultra с 12 режимами, которая подстраивается под рельеф и движения пользователя. Есть специальные функции — Descent Assist для защиты коленей при спусках и Fitness Mode, который может, наоборот, усилить нагрузку для тренировок.

Экзоскелет изготовлен из авиационных материалов, снабжен аккумулятором на 5000 мАч и способен проработать до 30 км в экономичном режиме. Диапазон рабочих температур — от −20 до +60 °C, а для удобства предусмотрена интеграция с watchOS.