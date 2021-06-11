Hyundai анонсировала появление воздушного такси в Южной Корее уже в 2028 году

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Hyundai анонсировала появление воздушного такси в Южной Корее уже в 2028 годуТо есть случится это уже во второй половине текущего десятилетия
Ещё несколько лет назад воздушный общедоступный городской транспорт казался чем-то из ряда фантастики, а сейчас эта идея начинает обретать вполне реалистичные очертания.
Так, например, Hyundai Motor объявила о том, что она стала официальным партнёром Сеула в проекте создания «городской экосистемы воздушной мобильности». Проще говоря, речь идёт о сети воздушных такси в столице Южной Кореи, пишет Gizmochina.
Ожидается, что запуск новой транспортной системы состоится уже в 2028 году.
Напомним, что ранее, в начале 2021 года, Hyundai была замечена в другом важном проекте — создании электромобиля совместно с Apple. Но тогда переговоры закончились ничем и яблочная корпорация предпочла договориться со своим давним партнёром Foxconn.