Hyundai анонсировала появление воздушного такси в Южной Корее уже в 2028 году

То есть случится это уже во второй половине текущего десятилетия

Ещё несколько лет назад воздушный общедоступный городской транспорт казался чем-то из ряда фантастики, а сейчас эта идея начинает обретать вполне реалистичные очертания.