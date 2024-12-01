Hyundai и Kia представили экзоскелет для работников тяжёлого труда

Экзоскелет на 60% снижает нагрузку на плечи, а также на 30% уменьшает мышечную активность. По заявлениям разработчиков, изделие поможет при длительной работе с поднятыми руками. Также заявлено, что X-ble Shoulder снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат и «увеличивает» мышечную силу верхней части тела.

На рынок выйдут две версии: базовая и регулируемая. Базовая версия обеспечит до 2,9 кг вспомогательной силы; регулируемая версия, которая рассчитана на использование при повторяющихся задачах, предложит до 3,7 кг вспомогательной силы за счёт настройки угла для максимального крутящего момента.

Экзоскелет поступит в продажу в Южной Корее в первой половине 2025 года, а затем его можно будет приобрести в США и Европе.