Hyundai и Kia представили экзоскелет для работников тяжёлого труда

Опубликовано 01 декабря 2024, 18:001 мин.
Hyundai и Kia представили экзоскелет для работников тяжёлого трудаДля повышения эффективности и уменьшения травм
Южнокорейские компании Hyundai и Kia представили наплечный экзоскелет X-ble Shoulder для увеличения эффективности работы и снижения травматизации работников тяжёлого труда. Но подойдёт разработка и для других отраслей.
© Hyundai
Экзоскелет на 60% снижает нагрузку на плечи, а также на 30% уменьшает мышечную активность. По заявлениям разработчиков, изделие поможет при длительной работе с поднятыми руками. Также заявлено, что X-ble Shoulder снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат и «увеличивает» мышечную силу верхней части тела.
На рынок выйдут две версии: базовая и регулируемая. Базовая версия обеспечит до 2,9 кг вспомогательной силы; регулируемая версия, которая рассчитана на использование при повторяющихся задачах, предложит до 3,7 кг вспомогательной силы за счёт настройки угла для максимального крутящего момента.
Экзоскелет поступит в продажу в Южной Корее в первой половине 2025 года, а затем его можно будет приобрести в США и Европе.
Источник:Electrek
Автор:Андрей Кадуков
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