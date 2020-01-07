Наука и технологии
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Hyundai и Uber разработают первое электрическое воздушное такси
Оно сможет пролетать до 100 км при скорости в 290 км/ч
Представители двух крупнейших компаний Hyundai Motor и Uber Technologies планируют начать совместную работу по реализации и интегрированию электрического воздушного такси. Так, в рамках ежегодной технологической выставки CES 2020 южнокорейская компания Hyundai анонсировала концепт электрического летательного аппарата, который был создан вместе с Uber.
Сообщается, что новый самолет будет способен преодолевать расстояния до 100 км при скорости в 290 км/ч. Напомним, что представители Uber ранее заявляли о запуске тестовых полетов в городах уже в рамках текущего года, тогда как первые коммерческие транспортировки планируются в следующем году. Известно, что они будут реализованы в партнерстве с дочерней компанией Boeing, а именно Aurora Flight Sciences. Отметим, что на данный момент Hyundai является первым разработчиком автомобилей, который присоединился к перспективному проекту.
Согласно официальному сообщению компаний, Hyundai в данном проекте займет роль разработчика воздушного такси, тогда как Uber организует сервис по его эксплуатации.