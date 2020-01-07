Hyundai и Uber разработают первое электрическое воздушное такси

Сообщается, что новый самолет будет способен преодолевать расстояния до 100 км при скорости в 290 км/ч. Напомним, что представители Uber ранее заявляли о запуске тестовых полетов в городах уже в рамках текущего года, тогда как первые коммерческие транспортировки планируются в следующем году. Известно, что они будут реализованы в партнерстве с дочерней компанией Boeing, а именно Aurora Flight Sciences. Отметим, что на данный момент Hyundai является первым разработчиком автомобилей, который присоединился к перспективному проекту.

Согласно официальному сообщению компаний, Hyundai в данном проекте займет роль разработчика воздушного такси, тогда как Uber организует сервис по его эксплуатации.