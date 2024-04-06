Hyundai придумала офисного робота для доставки кофе сотрудникам

Dal-e оснащён системой датчиков для распознавания окружающей обстановки, что позволяет машине объезжать препятствия и строить оптимальный маршрут в режиме реального времени. Также робот оснащён системой распознания лица для идентификации «знакомого» сотрудника и выдачи груза без необходимости ввода пароля. Как отмечается, точность распознания составляет 99,9%, поэтому система сертифицирована Корейским агентством по интернету и безопасности.

Для удобства взаимодействия Dal-e получил 11,6" дисплей высокого разрешения. При диалогах с людьми машина имитирует эмоции, выражая их с помощью анимированного лица.

Робот может перевозить до 10 кг груза, безопасно передвигаясь на скорости около 2,6 миль в час (4,2 км/ч); груз выдаётся из «кубовидной грудной полости». «Фишка» Dal-e — возможность перевозить в специальной установке 16 стаканчиков кофе одновременно.

В корпусе робота расположен блок из четырёх модулей Hyundai Plug & Drive (PnD), объединяющий электродвигатель, рулевое управление, тормозную систему и систему подвески.